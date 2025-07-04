Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

" Hollanda Diyanet Vakfı'nı ziyaret ettik. Tarihi vakıf geleneğimizin bir uzantısı olarak Hollanda'da yaşayan vatandaşlarımızın gayretleriyle kurulan vakfın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldık. İnsan hakları, barış, dayanışma ve birlikte yaşamak için çaba gösteren; iyiliğin egemen olması için din, eğitim ve sosyo kültürel alanda hizmet veren vakfın tüm yöneticilerine gayretli çalışmaları için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."

Hollanda Diyanet Vakfı'nı ziyaret ettik.



Tarihi vakıf geleneğimizin bir uzantısı olarak Hollanda'da yaşayan vatandaşlarımızın gayretleriyle kurulan vakfın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldık.



İnsan hakları, barış, dayanışma ve birlikte yaşamak için çaba gösteren;… pic.twitter.com/tenCLN5VUz Sivasspor'da Kampın 4. Günü Tamamlandı İçeriği Görüntüle July 3, 2025