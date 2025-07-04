Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İzmir’in Ödemiş ilçesindeki yangına müdahale ederken şehit düşen orman işçimiz İbrahim Demir kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Bölgede yaralanan ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan şoför Ragıp Şahin kardeşimize acil şifalar temenni ediyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi