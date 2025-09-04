İletişim Başkanı Duran, Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, '2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grubunu namağlup lider olarak tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı tebrik ediyorum. Son 16'da aynı inançla, heyecanla ve enerjiyle başarılar 12 Dev Adam!' ifadelerine yer verdi.

Son 16'da aynı inançla, heyecanla ve enerjiyle başarılar #12DevAdam !