Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 31 ayrı suç kaydı bulunan ve 58 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.Ö., polis tarafından yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmasında, 'Çekle ilgili ‘karşılıksızdır' işlemi yapılmasına sebebiyet verme, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet ve tüzel kişi sorumlusunun karşılıksız çek düzenlemesi' suçlarından 31 ayrı suç kaydı ve kesinleşmiş 58 yıl hapis cezası bulunan C.Ö.'nün ilçede bulunduğu belirlendi. Teknik ve fiziki takip yapan polis, C.Ö.'yü saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Hakkında ayrıca 3 milyon 770 bin 104 TL para cezası bulunan ve İstanbul İcra Masası, Bursa İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından da aranması bulunduğu belirlenen C.Ö., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.