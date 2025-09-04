Fenerbahçe Spor Kulübü, dijital platformlarda yaşanan dış müdahaleye ilişkin açıklama yaptı. Kulüpten yapılan duyuru şu şekilde:

"Kulübümüzün resmi uygulaması da dahil olmak üzere bazı dijital platformlarda, bir dış müdahale sonucu tarafımızca gönderilmeyen bildirimler paylaşılmıştır. Konuya ilişkin gerekli incelemeler başlatılmış olup, süreç ilgili uzmanlarca titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Konuya ilişkin gerekli incelemeler başlatılmış olup, süreç ilgili uzmanlarca titizlikle takip edilmektedir.