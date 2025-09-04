Fenerbahçe Spor Kulübü, dijital platformlarda yaşanan dış müdahaleye ilişkin açıklama yaptı. Kulüpten yapılan duyuru şu şekilde:
