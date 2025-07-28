İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak’ta gerçekleştirilen bir operasyon sırasında kayalık bölgeden iniş yaparken ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım’ın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım, icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun.”

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım’ın naaşının memleketine uğurlanacağı ve cenaze töreniyle ilgili bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı belirtildi.