Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu yıl ilk kez sevdiklerinden ve Bolu’dan ayrı bir bayram sabahına uyandı. Sincan F Tipi Cezaevi’nde tek kişilik bir koğuşta olan Özcan, mesajında mesafelerin gönülleri ayıramayacağını vurguladı: “Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, gönlüm her zamanki gibi sizlerle, Bolu’yla birlikte. Bu bayram; sevdiklerimizden ayrı olmanın hüznünü, bir arada olmanın kıymetini daha derinden hissettiriyor. Ailemden, sizlerden ve güzel şehrimizden uzak geçirdiğim bu ilk bayramda, en büyük tesellim; kalplerimizin bir, dualarımızın ortak olmasıdır.”

Özcan, adalet ve vicdanın en güçlü şekilde hissedildiği günlerin çok yakında geleceğine inandığını ifade ederek, Bolulu hemşehrileri, milletimiz ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı:

“Yeniden bir araya geldiğimiz, aynı sofrada, aynı tebessümde buluştuğumuz bayramlara kavuşacağız. Bayramınız mübarek olsun. Hepinizi çok seviyorum.”

Mesaj, Özcan’ın tutuklu olduğu süreçte Bolu’daki hemşehrilerine moral ve birlik duygusu göndermesi açısından dikkat çekti.