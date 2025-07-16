Sincan Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında, o gece yaşanan kahramanlığı ve direniş ruhunu yaşatmak amacıyla çeşitli anma programları düzenledi.

15 Temmuz Şehitleri Camii’nde gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif programına çok sayıda vatandaş katıldı. Programda şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da etkinliklerde yer aldı. Başkan Ercan, 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret ederek mezarları başında dua etti ve şehit yakınlarıyla yakından ilgilendi.

Başkan Ercan, Gölbaşı’ndaki Anma Törenine Katıldı

Başkan Murat Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı’nda düzenlenen anma programında da yer aldı.

Tören sonrası açıklama yapan Başkan Ercan, “Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Programı’na katıldık. 15 Temmuz, bu necip milletin iradesine ve bağımsızlığına yönelen darbeci zihniyete karşı yazdığı şanlı direnişin adıdır. O gece milletimiz, cesaretiyle demokrasimize uzanan elleri durdurmuş; vatanına, bayrağına ve ezanına sahip çıkmıştır. 15 Temmuz sadece bir karşı koyuş değil; aynı zamanda milletimizin zaferi ve demokrasimizin yeniden şahlanışıdır. Bu vesileyle, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.