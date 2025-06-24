Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye’deki sığınmacıların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yeni bir insani yardım paketini devreye soktu. Komisyon tarafından yapılan açıklamada, sağlanan mali kaynağın Türk yetkililerle yakın işbirliği içinde, Türkiye’de faaliyet gösteren yerel insani yardım kuruluşlarına aktarılacağı bildirildi.

Sığınmacıların Temel İhtiyaçları Karşılanacak

Açıklamada, söz konusu AB desteğinin, Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeliler başta olmak üzere tüm sığınmacıların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik kullanılacağı vurgulandı. Yardımın özellikle sağlık hizmetlerine erişim, temiz su temini, hijyen koşullarının sağlanması ve eğitim olanaklarının geliştirilmesi gibi temel ihtiyaçlara yönelik harcanacağı ifade edildi.

AB-Türkiye İşbirliği Devam Ediyor

AB Komisyonu, Türkiye ile uzun süredir devam eden göç ve sığınmacı iş birliği kapsamında bu tür desteklerin sürdürüleceğini belirtti. Açıklamada, Türkiye'nin dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğuna dikkat çekilerek, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında sivil toplum kuruluşlarının ve yerel aktörlerin önemli rol oynadığı vurgulandı.

Yardımın Etkinliği Yerel Kuruluşlarla Sağlanacak

AB yetkilileri, yardım paketinin etkin biçimde kullanılabilmesi için yerel düzeyde faaliyet gösteren ve alanda tecrübe sahibi olan kuruluşlarla yakın koordinasyon sağlandığını ifade etti. Yardımların dağıtım sürecinde şeffaflık ve hesap verebilirliğin esas alınacağı da kaydedildi.