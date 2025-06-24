CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Özel, Ekrem İmamoğlu’na verilen oyun 20 milyona yaklaştığını, "tarihin en büyük geri sayımı başladığını, Erdoğan'ın etkin pişmanlık çağrısına "Son pişmanlık fayda etmez" yanıtını verdi.

Özel, "Türkiye'nin gözünün içine baka baka söylüyorum. Ekrem İmamoğlu masumdur. Tek suçu Cumhurbaşkanı adayı olmasıdır, Erdoğan'ı yenecek olmasıdır" ifadesini kullandı.

Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "etkin pişmanlık" açıklamalarına "Recep Tayyip Erdoğan diyor ki 'etkin pişmanlığı seç Ekrem'e sırtını bana yüzünü dön. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum, son pişmanlık fayda etmez" ifadeleriyle yanıt verdi.

Özel, partisinin asgari ücret talebinin 30 bin 205 lira olduğunu söyledi. Kamu işçilerine de seslenen CHP Genel Başkanı "Mücadeleniz, mücadelemizdir. Meydanlarda da grevde de yanınızda olmaya, sizin sesinize ses olmaya Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkın partisi olarak kararlıyız" dedi.

Özel, iç cephe tartışmalarına dair ise "Buradan iç cephe diyenlere diyorum ki önce demokrasi önce adalet, ondan sonra gör bakalım ne kadar güçlü Türkiye" ifadelerini kullandı.

“MİLLEYÇE BORÇ BATAĞINDAYIZ”

Özgür Özel şunları söyledi :”İktidara geldiğinde 45 lira dediği öğrenci kredisiyle öğrenci 255 tane simit alıyormuş, bugün 3000 lirayla 150 simit alabiliyor. Türkiye'de 4.7 milyon ev genci anasından babasından harçlık almaya utanıyorlar. Geçinemeyenler mecburen kredi kartına yöneliyor. Kişi başına 54 bin lira borçluyuz.

19 Mart darbesinde yaktıkları 60 milyar doları versek bu borcun hepsini kapatıyoruz. Milletçe borç batağındayız. Bu norç batağının banka kısmında bir kısmı var. Kredi kartlarına girmeyen ve küöük esnafın bir gerçeğini getirdiler. Hane halkı borcu üzerine dünyayı okusanız bu veresiye defteri kadar etkili olmaz.

“ASGARİ ÜCRET 30 BİN 205 LİRA OLMALI”

Bu memleketi bu hale getirenlere inat bu ülkede pazarda da , mutfakta da adaleti biz sağlayacağız. Normal bir ücretlinin ev sahibi olma, araba sahibi olma imkanı imkansız hale geldi. Asgari ücretlinin ve emekilinin 13 kat artan ücretlerine karşı daire fiyatları ise 21 kat artmış.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranına göre belirlesek 28 bin 267 lira asgari ücret oranına ulaşıyoruz. Buna büyüme oranlarını da dahil edersek 30 bin 205 lira ediyor. Bu nasıl verilecek diye merak eden varsa şüphesiz bu devletin cebinden çıkmayacak. Bu para, küçük esnaftan küçük işletmeciden çıkacak. Ancak böyle bir durumda devletin kasasına sosyal sigorta primi giriyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin asgari ücret talebi 30 bin 205 liradır.

Buradan tüm kamu işçilerine sesleniyoruz. Mücadeleniz, mücadelemizdir. Meydanlarda da grevde de yanınızda olmaya, sizin sesinize ses olmaya Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkın partisi olarak kararlıyız.