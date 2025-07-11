İş Bankası Çankaya Şubesi’nin İkinci Müdürü Seval Altıok ve banka çalışanı Efide Kübra Özkale gazetemizi ziyaret etti. Ziyaret sırasında samimi bir ortamda keyifli sohbetler gerçekleştirilirken, Seval Altıok’un doğum günü de sürpriz bir şekilde kutlandı.

Gazetemiz çalışanlarıyla yakın temas kuran Altıok ve Özkale, kurumlar arası dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Altıok ve Özkale'nin bu anlamlı ziyaret neşeli anlara sahne oldu.

Sonsöz Gazetesi olarak ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, Seval Altıok’un doğum gününü bir kez daha kutluyoruz.

