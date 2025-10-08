Şişli'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem için Bakırköy'deki Ataköy Ömer Duruk Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Öktem'in cenazesi Kocasinan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Şişli'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem'in cenazesi sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Öktem için, Ataköy Ömer Duruk Camii'nde öğle namazına sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene Öktem’in eşi , annesi , babası , boksör Avni Yıldırım ile Öktem ailesinin yakınları katıldı. Galatasaray taraftarı olduğu öğrenilen Öktem’in tabutunun üzerine Galatasaray atkısı konuldu. Aile taziyeleri cami avlusunda kabul etti. Cenaze namazının ardından Öktem'in cenazesi Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'GÖNÜL BAĞIMIZ VARDI'

Cenaze törenine katılan boksör Avni Yıldırım, "Allah rahmet eylesin. Değerli avukatımızdı, abimizdi. Çok uzun yıllardan beri tanıyorduk. Üzüldük. İnşallah mekanı cennet olsun. Uzun yıllardan beri beraberdik. Gönül bağımız da vardı. Çok üzüldük çok üzgünüz. Yalan dünya. Allah günahlarını affeylesin. Bir umuttur yaşamak" dedi. Dayısı Naci Alıç ise, "Ne düşünebiliriz ki, ne düşünülebilir ki" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.