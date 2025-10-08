İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda yürütülen "uyuşturucu kullanımı ve özendirme" soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar arasında oyuncu Zeynep Meriç Aral Keskin de yer alıyor. Keskin’in, çok kısa bir süre önce doğum yaptığı ve lohusalık döneminde olduğu öğrenildi. Gözaltında bulunan genç oyuncunun henüz ifadesi alınmadı.

İddialara göre Keskin, gözaltı sürecinde bebeğini besleyebilmek için yetkililerden süt pompası talebinde bulundu. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, insan hakları savunucuları ve bazı hukukçular, adaletin herkese eşit işlemesi gerektiğini vurgulamakla birlikte, özellikle yeni doğum yapmış anneler için insani koşulların gözetilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz....