Verilere göre, İŞKUR aracılığıyla 1 Ocak - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında 1 milyon 166 bin 562 kişi işe yerleştirildi. Aynı dönemde 2 milyon 462 bin 549 bireysel görüşme yapıldı ve 677 bin 163 iş yeri ziyareti gerçekleştirildi.

1,8 Milyon Açık İş Tespiti Yapıldı

İŞKUR, işverenlerin personel ihtiyaçlarını da analiz ederek 1 milyon 829 bin 831 açık iş tespit etti. Bu açık işler, iş gücü piyasasında hangi mesleklerde talep olduğunu da ortaya koyuyor.

Eğitim ve Program Katılım Rakamları

Aktif işgücü programlarından yararlanan kişi sayısı : 63.451

İŞKUR iş kulüplerinden yararlanan birey sayısı : 51.245

Eğitim kurumu ziyareti : 17.867

Bireysel danışmanlık alan kişi sayısı: 1.917.010

Bakan Işıkhan: OVP hedeflerine ulaşacağız

Bakan Vedat Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla Ocak-Eylül ayları arasında önemli adımlar attık. Bu adımlarımızla; ekonomi ve istihdam alanında politikalarımızı içeren Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum.”

Son olarak Bakan Işıkhan, istihdam arayan vatandaşlara şu mesajı verdi:

"Unutma, #İŞKURdaİşVar"

İşgücü piyasalarımız güçlendikçe istihdam kapasitemizi de artırıyoruz. Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla Ocak-Eylül ayları arasında önemli adımlar attık.👇



👩🏻‍💼👨‍💼1 milyon 166 bin 562 işe yerleştirmeye aracılık ettik.



✅2 milyon 462 bin 549 bireysel görüşme ve 677 bin 163… pic.twitter.com/2BXrD15lOD AJet’ten İzmir–KKTC Seferleri Başlıyor İçeriği Görüntüle October 8, 2025