Verilere göre, İŞKUR aracılığıyla 1 Ocak - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında 1 milyon 166 bin 562 kişi işe yerleştirildi. Aynı dönemde 2 milyon 462 bin 549 bireysel görüşme yapıldı ve 677 bin 163 iş yeri ziyareti gerçekleştirildi.

1,8 Milyon Açık İş Tespiti Yapıldı

İŞKUR, işverenlerin personel ihtiyaçlarını da analiz ederek 1 milyon 829 bin 831 açık iş tespit etti. Bu açık işler, iş gücü piyasasında hangi mesleklerde talep olduğunu da ortaya koyuyor.

Eğitim ve Program Katılım Rakamları

  • Aktif işgücü programlarından yararlanan kişi sayısı: 63.451

  • İŞKUR iş kulüplerinden yararlanan birey sayısı: 51.245

  • Eğitim kurumu ziyareti: 17.867

  • Bireysel danışmanlık alan kişi sayısı: 1.917.010

Bakan Işıkhan: OVP hedeflerine ulaşacağız

Bakan Vedat Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla Ocak-Eylül ayları arasında önemli adımlar attık. Bu adımlarımızla; ekonomi ve istihdam alanında politikalarımızı içeren Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum.”

Son olarak Bakan Işıkhan, istihdam arayan vatandaşlara şu mesajı verdi:
"Unutma, #İŞKURdaİşVar"

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar