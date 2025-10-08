Verilere göre, İŞKUR aracılığıyla 1 Ocak - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında 1 milyon 166 bin 562 kişi işe yerleştirildi. Aynı dönemde 2 milyon 462 bin 549 bireysel görüşme yapıldı ve 677 bin 163 iş yeri ziyareti gerçekleştirildi.
1,8 Milyon Açık İş Tespiti Yapıldı
İŞKUR, işverenlerin personel ihtiyaçlarını da analiz ederek 1 milyon 829 bin 831 açık iş tespit etti. Bu açık işler, iş gücü piyasasında hangi mesleklerde talep olduğunu da ortaya koyuyor.
Eğitim ve Program Katılım Rakamları
-
Aktif işgücü programlarından yararlanan kişi sayısı: 63.451
-
İŞKUR iş kulüplerinden yararlanan birey sayısı: 51.245
-
Eğitim kurumu ziyareti: 17.867
-
Bireysel danışmanlık alan kişi sayısı: 1.917.010
Bakan Işıkhan: OVP hedeflerine ulaşacağız
Bakan Vedat Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla Ocak-Eylül ayları arasında önemli adımlar attık. Bu adımlarımızla; ekonomi ve istihdam alanında politikalarımızı içeren Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum.”
Son olarak Bakan Işıkhan, istihdam arayan vatandaşlara şu mesajı verdi:
"Unutma, #İŞKURdaİşVar"
İşgücü piyasalarımız güçlendikçe istihdam kapasitemizi de artırıyoruz. Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla Ocak-Eylül ayları arasında önemli adımlar attık.👇October 8, 2025
👩🏻💼👨💼1 milyon 166 bin 562 işe yerleştirmeye aracılık ettik.
✅2 milyon 462 bin 549 bireysel görüşme ve 677 bin 163… pic.twitter.com/2BXrD15lOD