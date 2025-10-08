Atakent Mahallesi'nde yer altındaki boru, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın ardından tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırıp çevreye yayıldı. Su bir süre çevredeki yollarda akmaya devam ederken, bazı sürücüler araçlarını fışkıran suyun altına getirip yıkadı. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, ihbarla olay yerine sevk edilen belediye ekipleri 1 saatlik çalışmayla boru hattındaki arızayı onardı. Borunun patlamasıyla tazyikli suyun metrelerce yükseğe çıkması ve yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA