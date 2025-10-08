8 Ekim 2025 tarihli ve 202 numaralı açıklamada, İsrail hükümetinin eylemleri için “soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış korsanlık eylemi” ifadesi kullanıldı.

Türk vatandaşları da hedefteydi

Açıklamada, Özgürlük Filosu’nda Türk vatandaşları ve milletvekillerinin de bulunduğu, müdahalenin ise sivil aktivistleri hedef aldığı ve bu yönüyle uluslararası hukukun açık şekilde ihlal edildiği belirtildi.

Türkiye'den diplomatik adımlar

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerince alıkonulan Türk vatandaşlarının serbest bırakılması ve ülkeye getirilmesi için gerekli tüm girişimlerin başlatıldığını duyurdu. Ayrıca, diğer ülkelerin vatandaşlarının durumu da eşgüdüm içinde takip edildiği bildirildi.

Türkiye: Filistin davasına desteğimiz sürecek

Açıklamanın sonunda şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye, Filistin davasını desteklemeyi ve Gazze’deki soykırımın sona erdirilmesi için mücadele etmeyi sürdürecektir.”