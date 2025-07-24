20 farklı iş kolunun yer aldığı tabloda en yüksek işçi sayısına sahip sektör, 4 milyon 526 bin 306 kişiyle “ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” oldu.

Bu iş kolunu:

Metal sektörü : 1 milyon 967 bin 585 işçi

İnşaat sektörü: 1 milyon 857 bin 769 işçi ile izledi.

En Fazla Üyeye Sahip Sendika: Türk Metal

Tüm sendikalar arasında en fazla üyeye sahip olan sendika 284 bin 541 kişiyle Türk Metal Sendikası oldu. Türk Metal’i sırasıyla şu sendikalar takip etti:

Hizmet-İş Sendikası : 263 bin 999 üye

Öz Sağlık-İş Sendikası: 224 bin 289 üye

Sendikalı İşçi Oranı Hâlâ Düşük

Veriler, Türkiye'deki işçilerin büyük bir çoğunluğunun sendika güvencesinden yoksun olduğunu ortaya koyarken, sendikalı işçilerin oranının yalnızca yüzde 14 seviyelerinde kalması dikkat çekti. İşçi temsilcileri ve sendikalar, bu oranın artırılması için yasal ve sosyal reform çağrısını sürdürüyor.