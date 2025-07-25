Genç Sağlık Sendikası Kadın Kolları Başkanı Sevda Koca, hakkında şöyle konuştu: “2025 yılı planlama çalışmalarımız kapsamında Genç Sağlık Sendikası Kadın Kolları olarak ikinci toplantımızı büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirdik. Her ay farklı illerden bir araya gelen kadın kolları il başkanlarımızla, sağlık sektöründe karşılaştığımız sorunların çözümü için ortak akılla, dayanışma ruhuyla hareket ediyoruz.

Kadınların sağlık alanında yaşadığı zorlukları yalnızca konuşmakla kalmıyor, çözüm üretmek için somut adımlar atıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki; sağlık sektöründe emek veren kadınlar, çoğu zaman görünmeyen yükleri omuzluyor. Biz ise bu yükü birlikte hafifletmek, kadınların mesleki ve sosyal alanda daha güçlü, daha özgüvenli bir şekilde var olmasını sağlamak için buradayız.

Her toplantımızda, farklı illerden gelen kadın il başkanlarımızın tecrübeleriyle zenginleşiyor, sorunları birlikte analiz ediyor ve çözüm önerilerimizi geliştiriyoruz. Kadın kolları olarak, sendikal süreçlere kadın bakış açısını, duyarlılığını ve gücünü katmanın önemine inanıyoruz. Bu güç, birlikte hareket ettiğimizde katlanarak büyüyor. Dayanışmamız, sadece sendikal mücadelemizde değil, hayatın her alanında kadınlara ilham oluyor.

2025 yılında da hedefimiz; daha çok kadına ulaşmak, sesimizi daha gür duyurmak ve sağlık sektöründe kadınların yaşadığı sorunlara kalıcı çözümler üretmek. Bu yolculukta her kadının sesi, her kadının emeği çok kıymetli. Çünkü biz biliyoruz ki; birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız.”