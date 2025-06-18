Babasının ekonomik imkansızlıkları nedeniyle ortaokulu yarıda bırakmak zorunda kalan, iki kız çocuğu annesi ve 4 torun sahibi Şahin, ortaokul ve liseyi açıktan bitirdikten sonra girdiği üniversite sınavında yeterli puan alarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulunda öğrenime başladı.

İki yıllık grafik ve tasarım bölümünü başarıyla tamamlayan Şahin, 27 Haziran'da yapılacak mezuniyet töreninde diplomasını alacak.

Şahin, AA muhabirine, resim yapmayı sevdiği ve sanata ilgi duyduğu için grafik ve tasarım bölümünde okumayı tercih ettiğini söyledi.

Sınıfındaki genç öğrencilerle uyum içinde eğitim gördüğünü belirten Şahin, "Okulda hiç devamsızlık yapmadım. Her günüm eğlenceli geçti. Okul arkadaşlarımdan çok memnunum. Hepsiyle uyumlu şekilde dersler yaptım. Zorlandığım zaman hepsi bana çok yardımcı oldu. En çok da bilgisayarlı derslerde bana yardımcı oldular." dedi.

Şahin, ev hanımı olmasının okula gitmesine engel olmadığını, esnaf olan eşinin de kendisine okul konusunda büyük destek verdiğini dile getirdi.

Çevresindeki bazı insanların ilerleyen yaşına rağmen okula gitmesini yadırgadığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Maalesef çevremdeki insanların bazıları benim üniversite okumamı olumsuz karşıladı. 'Bu yaşta evde otur, ne işin var okulda' diyenler oldu. Zaman zaman hevesimi kırsalar da okumaktan vazgeçmedim çünkü okumanın, öğrenmenin yaşı yoktur. Ben çok mutluyum ve halimden memnunum. Babam maddi imkansızlıklarından dolayı beni okutamadı ve ortaokuldan ayrılmak zorunda kaldım. Okumak benim içimde bir ukde olarak kalmıştı. İleri yaşlarda da okuma fırsatını yakaladım. Hem gençlere hem de benim gibi okula gitmemiş insanlara örnek olabilirsem çok mutlu olurum."

Selma Şahin, okula başlamadan önce bilgisayar kullanmasını çok az bildiğini, okulda aldığı eğitimle ve sınıf arkadaşlarının desteğiyle hem bilgisayar kullanımı konusunda kendisini geliştirdiğini hem de grafik programlarını çok iyi öğrendiğini sözlerine ekledi.

"Selma teyzemiz öğrenmeye açık ve çok istekliydi"

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da Şahin'in okumanın ve öğrenmenin yaşının olmadığını gösterdiğini söyledi.

Kızıltoprak, Şahin'e "onur belgesi" verdi.

Öğretim görevlisi Mehtap Ocakoğlu da öğrencisi Şahin'in kendisi için çok güzel bir deneyim olduğunu belirtti.

Şahin'in sınıftaki diğer öğrencilerle uyumunun mükemmel olduğunu dile getiren Ocakoğlu, "Selma teyzemiz öğrenmeye açık ve çok istekliydi. Bu nedenle hiç zorlanmadık. Arkadaşlarıyla sınıfta uyumu çok iyiydi. Çok azimli ve çok çalışkan bir öğrencim oldu. Gençlerde göremediğim bir azim var kendisinde. Güzel bir başarı elde etti." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Ebrar Yıldırım da Şahin'in arkadaşlığının ve derslere katılımının mükemmel olduğunu anlattı.

Öğrencilerden Bülent İbrahim Kara da Selma Şahin ile aynı sınıfta olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Selma teyzemiz, okumanın yaşının olmadığını gösteren canlı örneğidir. Sınıfımızdaki öğrenciler olarak onunla gurur duyuyoruz. Teyzemize elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Biz de ondan bir şeyler öğreniyoruz." diye konuştu.