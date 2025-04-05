İzmir’in Yeni Mahalle Mahallesi'nde dün akşam saat 17.30 sıralarında meydana gelen korkunç olayda, 35 yaşındaki Necat Yorğun, eski nişanlısı Selen Sakın (39) ve onun annesi Medine Serpil Kaynak (70) ile karşılaştı. İddiaya göre, Yorğun, sokakta Sakın ve Kaynak’ın önünü keserek, burada başlayan tartışmanın ardından silahını çekti.

Yorğun, tartışma esnasında Medine Serpil Kaynak ile Selen Sakın'a ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılmalarının ardından, şüpheli Necat Yorğun aynı tabancayla kendi göğsüne ateş ederek intihar etti. Olayı gören çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan ekipler, Selen Sakın’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Medine Serpil Kaynak ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Necat Yorğun da ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi ancak burada hayatını kaybetti. Ayrıca, olay sırasında 2 otomobilin de kurşun isabet ettiği tespit edildi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Öte yandan, olayın öncesine ait güvenlik kamerası görüntüleri de basına yansıdı. Sakın ile Kaynak’ın yaşadığı sitenin güvenlik kameraları, olayın başlama anını kaydetti. Görüntülerde, Medine Serpil Kaynak’ın, güvenlik görevlilerinin bulunduğu site giriş noktasına doğru ilerlerken, Necat Yorğun’un hızla yanına yaklaşarak tartışmaya başladığı görülüyor. Bu sırada Yorğun, elindeki bir cismi Kaynak’a fırlatarak sokağa doğru hızla uzaklaşıyor. Bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, tartışmanın daha da büyüdüğü ve akabinde trajik olayların yaşandığı anlaşılıyor.