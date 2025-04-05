Son dönemde magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren Danla Bilic, yaptığı cesur açıklamalarla gündemi peşinden sürüklüyor. Açık sözlülüğü ve dürüst tavırlarıyla tanınan fenomen isim, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ünlü isimlerin sessiz kalmalarına sert bir tepki göstermişti. Bilic, sosyal medya üzerinden bu konuda düşündüklerini açıkça dile getirerek, önemli bir duruş sergileyen nadir ünlülerden biri oldu. Hem sosyal medya paylaşımları hem de açıklamalarıyla dikkat çeken Bilic, son zamanlarda cesur ve açık sözlü tavırlarıyla kendini yeniden gündeme taşımış durumda.

Danla Bilic, sosyal medyadaki cesur açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son dönemde yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla magazin dünyasında sıkça gündeme gelen Bilic, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ünlü isimlerin sessiz kalmasına tepki göstermişti. Açık sözlülüğü ve cesur duruşuyla tanınan fenomen, aynı zamanda CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın konuşma tarzını taklit ettiği video ile sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Danla Bilic X Hesabını Kapatma Kararı Aldı

Son olarak, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile takipçileriyle etkileşimde bulunan Bilic, "Paylaşımlarım devam edecek, takibi bırakabilirsiniz" diyerek eleştirilere cevap vermişti. Ancak, takipçilerini şaşırtan bir adım atarak X (eski adıyla Twitter) hesabını kapatma kararı aldı. Bu ani kararın arkasında ne olduğu ise henüz netlik kazanmadı. Bilic'in bu hamlesi, sosyal medya üzerinde çeşitli spekülasyonlara neden oldu.

Boykot Çağrısı Yapmıştı

İmamoğlu'na olan desteğini sosyal medya üzerinden sıkça dile getiren Danla Bilic, geçtiğimiz hafta X sayfasından boykot çağrısı yapmış ve "2018'den beri mitinglere katılmaksa katılmak, sandık başında sabahlamaksa sabahlamak, Ekrem Başkan’la seçim zamanı yurt gezilerine gitmekse gitmek, YouTube videosu çekmekse çekmek, paylaşımlarımı saymıyorum bile" diyerek İmamoğlu'na olan desteğini bir kez daha vurgulamıştı. Bu çağrısı, sosyal medya üzerinde büyük ilgi görmüş ve Bilic’in sosyal medya duruşu hakkında pek çok yorum yapılmıştı.