Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak, Altındağ ve Pursaklar ilçesinde sokak ve caddede asfalt serim çalışmasına başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, insanlar güvenle evine, işine ve okuluna gidebilmesi için düğmeye basarken, çalışmada oekçok sokak ve caddede sürüyor.

"Rahat seyahat"

Yol çalışmasının duyurusu ise şöyle: "Mamak, Altındağ ve Pursaklar'da pek çok mahalle, cadde ve bulvarda asfalt serim çalışmalarımızı tamamladık. Yol altyapısını güçlendirerek, güvenli ve rahat bir seyahat deneyimi sunmak için gece gündüz iş başında." dedi.