CHP'nin kayyum tehdidini aşmak amacıyla düzenlediği ve "İrade Milletindir" sloganını taşıyan 21. Olağanüstü Kurultayı öncesinde, Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu bir mesaj paylaştı.

"BU ZOR DÖNEMDE MİLLETİMİZ KUŞATMA ALTINDA"

İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:

"Partimizin 21. Olağanüstü Kurultayı, her bakımdan olağanüstü bir süreçte toplanmaktadır. Milletimiz bugün ciddi bir kuşatma altındadır.

Bu kuşatma, hukuk ve demokrasiye bağlı kalmadığını açıkça ilan eden, kendini devletin sahibi olarak gören baskıcı bir yönetimin kuşatmasıdır. Bu iktidar, rakip adayları kabul etmiyor, rakip partilerin varlığını istemiyor ve serbest, adil seçimler yapılmasını engellemeye çalışıyor."

Tek dertleri var; ekonomiden sağlığa, eğitimden adalete kadar her alanda ülkeyi felakete sürükleyen tek adam sistemini ayakta tutabilmek. Fakat hiçbir baskıcı sistem, millete rağmen ayakta kalamaz. Milletin haysiyeti, kendi iradesine ve geleceğine sahip çıkma kararlılığı her türlü zorbalığın üstündedir.

"SONUNA KADAR BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultayları ilk günden beri bu haysiyetin, bu kararlılığın simgeleştiği, bu mücadelenin şekillendiği yerler olmuştur. Hiç kuşkum yok, kurultayımız bugün de aynı yolu izleyecektir.

Partimiz, millî görevini tamamlama gereğini her görüşün üstünde tutacak, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri doğrultusunda özveriyle, kararlılıkla yürüyecek ve muhakkak başaracaktır. Sonuna kadar birlikte yürüyeceğimiz bu onurlu yolda karşımıza çıkaracakları zorluklar, yaşatacakları eziyetler birer teferruattan ibarettir.

Bu duygularla, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e ve bütün kurultay delegesi yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaracağız! Haksızlığı, zorbalığı yeneceğiz. Özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin iktidarını hep birlikte inşa edeceğiz. Kararlı tavrınız, mücadeleniz için size teşekkür ediyor; milletimize umut ve cesaret vereceğine inandığım kurultayımızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."