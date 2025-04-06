Özel'in konuşmalarından satır başları:

CHP'yi göstermek için buradayız. Umudunu bize bağlayan vatandaşlarımızın umudunu savunmak için buradayız.

Tüm yetkiler elindeyken, demokratik seçimlerle ülkeyi tanıştıran partidir CHP.

Kendisine ebedi cumhurbaşkanlığı teklif edildiğinde, milletin hakimiyetine bağlı kalan Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir CHP.

Millet karar vermiş, AKP 23 yıl milleti yönetmiştir. CHP 47 yıl sonra bir başarı elde ettiyse sandıkta başarı elde etmiştir. Ve biz bugün kazandığında ve kaybettiğinde nasıl davrandığını göstererek buradayız.

AKP 22 yıl sonra 2. parti konumuna düştü. Partimiz yüzde 25'lik tavanı tuzla buz etti. CHP, ülkenin 7 bölgesinde belediye yöneten tek parti oldu.

1 yıl öncesi seçim gecesi, partimize ulaşan yolların insan seli olduğu akşamda pek çoğunuz da TV'den bizi dinlediniz. Birlik ve beraberliğe sahip çıkacağımızı, kibir değil tevazunun kazandığını, bunu bir galibiyet değil görev olarak gördüğümüzü söylemiştik.

O gece, kafasında bavullarını toplayıp gitmeyi düşünen gençler bir umut beslemişler demiştik. İşte onlar için buradayız.

Belediye başkanlarımız, kreşler , et dağıtımı, yoksul evlatlarına burs... İhtiyacı olanlara partisine bakmadan yardım götürdüler.

Anket şirketleri verileri sonrası, CHP'nin halkla kurduğu temasın ve kapsayıcı dilin, emin adımlarla iktidara taşıdığını bizde gördük onlar da (AKP) gördü.

Her geçen gün örgütümüzün kabiliyetini arttırdığını ve 18-25 yaş aralığı gençlerin partiye üye olma hızını memnuniyetle takip ettik.

Milletin sandıktaki mesajını okumaya gayret ettik. Karşımızdaki partileri ve seçmenlerine duyduğumuz saygıyı gözeterek zaman zaman diplomatik ilişkilerle, seçmenlerle konuşan bir dili geliştirdik ve. Araştırmalarda 1. parti konumuna gelmeyi başardık. Bugün genel seçim olsa tercih edilen parti olmayı başardık.

Ve AKP, kaybetmenin sınavından geçemediğini herkese göstermiştir. Bizimle hizmette yarışma imkanları yoktu. Onun yerine kamudaki gücü kullanarak yargıyla sindirme yoluna gittiler. Ülkedeki yoksulluğu derinleştirdiler. Ellerindeki iktidar yetkisini kötüye kullananlar adımlarını sistematik bir şekilde kullanmaya devam ettiler.

Yaşadığımız Saraçhane süreci ile, CHP tüm anketlerde bugün Türkiye'nin birinci partisi.

Belediyeler hizmetlerini aksatsın, personele ödeme yapamasın diye mali operasyon düzenlediler.

Barolardan iş insanlarına kadar, hukuksuzluk dalgası başlatarak, tüm kesimleri sindirmeye çalışarak, insanları itiraz edemez hale sokmaya, 13 yıl önceki görüntülerle dava başlatarak, özel tasarımlı operasyonlar yaptılar. Bunun içine devlet kurumlarını da dahil ettiler.

Oysa uyuşturucu baronlarına ses etmeyenler, AKP'ye ses edeni tutuklama sebebi olarak gördüler.

Millet ya susup sinecek, geri çekilecekti ya da millet direnecekti. Millet fakru zaruret içindeyken kimden enerji aldıysa ona baktı. Gazi Mustafa Kemal'in gözlerine baktı.

Teslim olmak yerine, meydan okumaya karar verdik.

Madem ki korkuyorsun, adayımızı belirliyoruz diyerek yola çıktık.

30 yıl önce alınmış diplomayı iptal etmeye ve, İmamoğlu ve arkadaşlarına operasyon yaparak gözaltına alarak darbeyi başlattılar. Üniversitede alakasız bir kuruldan diplomayı iptal ettirdiler. Sandık geleceği gün adayı hakim karşısına çıkartarak, gözümüz karardı mesajını verdiler. Onlar adayı emniyete götürdüğünde, halkı dayanışma sandığına davet ettik. İnanılmaz bir ayağa kalkışla, yüzde 96 katılım oranıyla geldiler seçtiler ve tarihe geçtiler.

Türkiye bir avuç cuntacıdan büyüktür. Millet sandığa gelip cuntayı bitirecektir. İrade milletindir.

Ben ve bu salonda partimizin iradesini temsil eden bizler, Ekrem Başkanında, Belediye Başkanlarımızın da namuslarına kendi namusumuz kadar kefiliz.

Gizli tanıklar ve yandaşların iftiraları milletin vicdanında kabul bulmamıştır ve sorgu tutanaklarında bir şey çıkmamıştır. Mehmet Şimşek'in baskısıyla, MASAK'ta bir uzman yardımcısına bir rapor hazırlatılmış. MASAK raporu bir kanıt olarak konulamamıştır. Bir yandan da Ekrem Başkanı İBB'ye kayyum atamak için terörle bağdaştırmaya çalışıyorlar.

Belediye başkanımız neyle suçlanıyorsa, talimatı benim verdiğimi ve suçun benim olduğunu kabul ediyorum.

Eğer bugün hala kayyum varsa, çözüme dair söylenmiş her sözün altı boşaltılmaktadır. Kürtlerin de teminatı biziz.

Şehitlerimizin, anaların ve gazilerin gözünün içine bakamayacağımı hiç bir işin içinde de olmayacağımızı da bilin.

Tayyip Erdoğan'a diyorum ki; ben İmamoğlu ve bu davaların avukatıyım. Getirin belgeleri canlı yayına çıkalım, Akın ve sizin iftiralarınızı TRT ekranlarından yayınlayalım. Bakalım millet iftiraya mı prim veriyor, yoksa tertemiz cumhurbaşkanı adayına mı sahip çıkıyor.