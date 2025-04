Çubuk Belediyesi tarafından hayata geçirilen projede yerel üreticilerden temin edilen ürünlerin satışa sunulacağı Et ve Yöresel Ürünler Pazarı yakında açılıyor. Haftanın her günü açık olacak pazarda Çubuklu vatandaşlar güvenilir bir şekilde alışveriş yapabilecek.

"Yerel üretinin ürünleri olacak"

Et ve Yöresel Ürünler Pazarı'nın açılış duyurusunu sosyal medya hesabından yapan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın ifadeleri şöyle: "Çubuk Belediyesi Et ve Yöresel Ürünler Pazarı Açılıyor! Yerel üreticilerden temin edilen taze ve lezzetli ürünlerin haftanın her günü satışa çıkacağı Et ve Yöresel Ürünler Pazarı, çok yakında hizmetinizde. " diye konuştu.