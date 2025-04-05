Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, miras nedeniyle aralarındaki husumet yüzünden Mehmet Garip, yengesi Melike Garip ile yeğenleri Ferdi Garip ve Emine Bahar Tunalı'yı tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi Ihlamur Sokak'ta, aynı aileye ait 5 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Mehmet Garip, aralarındaki miras anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi Zülküf Garip'in oturduğu daireye geldi. Burada, yengesi Melike Garip ve yeğeni Ferdi Garip ile tartışan Mehmet Garip, tartışma sırasında tabancayı çıkararak üç kişiye ateş açtı. O sırada alt katta bulunan başka bir yeğeni, Emine Bahar Tunalı da daireye geldi. Mehmet Garip, önceki saldırıyı gerçekleştirdikten sonra, 1. kattaki daireye gidip içeriden kapıyı açmasını istedi. Ancak kapıyı açmayan Emine Bahar Tunalı'nın eşi, oğlu ve annesi birinci kattaki balkondan atlayıp kaçmayı başardı.

Olayın ardından ihbar üzerine, çok sayıda polis ve sağlık ekibi hızla bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede, Melike Garip ve Ferdi Garip'in başlarına isabet eden kurşunlarla hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Yaralı olan Emine Bahar Tunalı ise hastaneye kaldırıldı, ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, Mehmet Garip’i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.