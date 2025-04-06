Olay, saat 00.30 sıralarında Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında damat Fatih K., kaynanası Birgül A.'yı göğsünden bıçakla yaraladı. Mahmut A. ve Cevdet A. ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırırken, kaçan şüpheliyi ise kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.