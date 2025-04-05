Karabük’te 3 Nisan akşamı meydana gelen korkunç kazada hayatını kaybeden Aziz Uluışık (53) ve kızları Berfin (24), Kübra (35) ve üvey kızı Esra Uluışık (44), memleketleri Diyarbakır’da son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, Karabük Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı’nda, Seyit Hamza Yeşilyurt’un (28) kullandığı 61 ACT 699 plakalı TIR ile, Aziz Uluışık’ın (53) yönetimindeki 34 GRU 327 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.Çarpışmanın etkisiyle refüje savrulan otomobildeki sürücü Aziz Uluışık ve üç kızı Berfin, Kübra ve üvey kızı Esra Uluışık hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Aziz Uluışık’ın eşi Feride Uluışık (65) ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak Feride Uluışık’ın sağlık durumu, ciddiyetini koruyarak hastanede yoğun bakımda kalmaya devam etti.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, polis ve savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Feride Uluışık’ın durumunun ise kritik olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Seyit Hamza Yeşilyurt, kazanın ardından gözaltına alınarak tutuklandı.

Öte yandan, Uluışık ailesinin dönüş yolculuğu sırasında yaşanan trajik kaza, ailenin Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü yakınlarını ziyaretten dönüşte gerçekleştiği öğrenildi. Aile üyelerinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından gece saatlerinde Diyarbakır’a getirildi.

Cenazeler, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Mardinkapı Mezarlığı’nda sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi. Aile yakınları ve sevenleri, hayatını kaybeden Aziz Uluışık ve kızları için hüzünlü bir veda gerçekleştirerek, acılarını paylaşmak üzere bir araya geldi.