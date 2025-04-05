İstanbul Bahçelievler'de iş yerlerine ve bir araca silahlı saldırı düzenleyen 5 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlk silahlı saldırı, 30 Aralık Pazartesi günü Bahçelievler Merkez Mahallesi'nde bir iş yerine düzenlenirken şüpheli E.Ş. ve A.O. motosikletle iş yerinin önüne gelerek iş yerine ateş açtı ve daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından E.Ş. ve A.O.'yu yakalayarak gözaltına aldı.

İkinci saldırı ise 21 Şubat Cuma günü Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Şüpheliler, bir araca silahla ateş açtıktan sonra Şirinevler Mahallesi'nde bir iş yerine yöneldi ve iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarla ilgili polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu şüpheli A.A., B.A. ve M.Y. yakalandı.