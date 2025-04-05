SPACEX, tarihi bir başarıya imza atarak Dünya'nın kutup yörüngesine ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirdi. Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi, bu önemli görevde 4 sivil astronotu taşıyan Dragon uzay aracını kutup yörüngesine başarılı bir şekilde gönderdi. Uçuşun yolcularından biri, kripto para milyarderi Chun Wang olurken, diğer yolcular arasında Norveçli sinematograf Jannicke Mikkelsen, Avustralyalı kutup araştırmacısı Eric Philips ve Alman robotik araştırmacısı Rabea Rogge yer aldı.

SpaceX’in Falcon 9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılarak, Dragon uzay aracını kutup yörüngesine taşımak üzere uzaya doğru yol aldı. Falcon 9 roketinin dikkat çeken özelliği, yeniden kullanılabilirlik kapasitesine sahip ilk aşama güçlendiricisinin başarılı bir şekilde Atlas Okyanusu'na iniş yapmasıydı. İniş, SpaceX'in insansız platformu 'A Shortfall of Gravitas' üzerine gerçekleşti.

SpaceX, görev tamamlandığında yaptığı açıklamada, "Dragon ve Fram2 bugün erken saatlerde Kaliforniya kıyılarına iniş yaptı. Bu, Dünya'nın kutup bölgelerini keşfetmek için yapılan ilk insanlı uzay uçuşu görevini başarıyla tamamladı" şeklinde bilgi verdi. Ayrıca, bu tarihi uçuş, hem Kuzey Kutbu hem de Güney Kutbu üzerinde dünyayı dolaşan ilk insanlı uzay yolculuğu olma özelliğine sahip.

Bu tarihi uçuş, uzay keşifleri ve sivil astronotlar için yeni bir dönemin kapılarını aralarken, SpaceX'in uzayda yeniden kullanılabilir teknolojiler kullanarak büyük bir başarıya imza attığını da gözler önüne serdi.