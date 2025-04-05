Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Ortakent-Yahşi Yalısını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) iş birliğiyle düzenlenen 6. Acı Ot Festivali, renkli görüntülerle başladı. Bodrum Belediye Başkanvekili Kanat Özsert, OYDER Başkanı Öncel Erkal ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen festival, Cumhuriyet Caddesi'nde davul zurna eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü ile açıldı. Kortej, Ortakent Mahalle Meydanı'na ulaştığında saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu. Protokol konuşmalarının ardından halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı.

Festivalde, Cumhuriyet Caddesi boyunca açılan 260 stantta yöresel lezzetler ve el emeği ürünler sergilendi. Türkiye'nin ünlü şeflerinin hazırladığı ot yemeklerini tatma fırsatı bulan ziyaretçiler, yağmur altında da olsa stantları gezmeye devam etti ve yöresel ürünleri satın aldı. Etkinlikler arasında kültürel ve sanatsal gösteriler de yer aldı. Yerel sanatçılar sahne alarak festivale renk kattı.

Bodrum'un mutfak zenginliğine dikkat çeken Bodrum Belediye Başkanvekili Kanat Özsert, "Bodrum sadece deniz, kum ve güneşiyle değil, kültürü, doğası ve yöresel mutfağıyla da kendine hayran bırakmaktadır. 50'den fazla ot yemeği sunan mutfağımız, yalnızca bizim değil, tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Bu festival, hepimizin ortak değeridir" şeklinde konuştu.

OYDER Başkanı Öncel Erkal ise festivalin yoğun katılımla gerçekleştiğini belirterek, "Bu yıl Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle alanımız büyüdü ve stant sayımız arttı. Kurum ve kuruluşlarımızın yanımızda durduğu sürece, Acı Ot Festivali daha da büyüyecek ve devam edecektir" ifadelerini kullandı.