Konya'da faaliyet gösteren "Eren'den Sonra İyilik Hareketi Grubu" üyeleri, yürüyüş yapılacağı ihbarıyla bildirilen adrese gelen polis ekiplerine sürpriz yaptı.

Merkez Meram ilçesine bağlı Gedavet Parkı'nda toplanan "Eren'den Sonra İyilik Hareketi Grubu" üyeleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yürüyüş yapılacağı ihbarında bulundu.

Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirtilen adrese gittiklerinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla "Bizde taş yok, gül var" etkinliğini düzenleyen grup üyeleriyle karşılaştı.

Polis ekiplerinin geldiği sırada Türk bayrağı açan grup, gelen ekip için hazırlanan pastayı ikram etti, polislere çiçek verdi.

Grup adına konuşan Musa Sonuç, "Bizde taş yok, gül var" etkinliği ile polis teşkilatının yanında olduklarını göstermek istediklerini söyledi.