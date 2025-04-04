Ramazan Bayramının ardından Ankara soğuk ve yağmurlu hava ile karşı karşıya kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bu hafta başkentte soğuk havalar devam edecek.

4 Nisan Cuma:

Başkentte bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Aralıklı sağanak yağışların yanı sıra, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar da görülmesi bekleniyor. Sıcaklıklar sabah saatlerinde 5°C, öğleden sonra ise 13°C civarında olacak.

5 Nisan Cumartesi

Cumartesi günü, yağmur etkisini gösterecek. Gün boyunca sıcaklıkların 6°C ile 14°C arasında değişmesi bekleniyor. Yağmura karşı hazırlıklı olmak ve su geçirmez kıyafetler giymek önemli.

6 Nisan Pazar

Pazar günü yer yer güneşli, ardından bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar sabah 7°C, öğleden sonra ise 16°C civarında olacak. Güneşli aralıkları değerlendirip dışarıda vakit geçirmek mümkün olsa da, bulutlar hava koşullarını etkileyebilir.

7 Nisan Pazartesi

Pazartesi günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 6°C, en yüksek sıcaklık 17°C olacak. Dışarıda rahatça vakit geçirebilirsiniz.

8 Nisan Salı

Salı günü, çok bulutlu bir hava olacak. Sıcaklıklar sabah 7°C, öğleden sonra ise 15°C civarında olacak. Yağmur beklenmese de bulutlu hava dışarıda olanları etkileyebilir.

9 Nisan Çarşamba

Çarşamba günü, zaman zaman yağmur ve çisenti görülebilir. En düşük sıcaklık 2°C, en yüksek sıcaklık 12°C olacak. Yağmur ihtimali göz önüne alındığında, şemsiye ve sıcak kıyafetler hazırlamak faydalı olacaktır.

10 Nisan Perşembe

Perşembe günü, kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar sabah 0°C, öğleden sonra ise 9°C civarında olacak. Soğuk hava nedeniyle kat kat giyinmek önemli.