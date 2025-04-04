Son yıllarda, Türkiye’de sokak hayvanlarının yaşam hakları, yapılan yasal ve idari düzenlemelerle ciddi biçimde tehdit altına girmiş durumda.

Sokakta yaşayan hayvanlar, kent yaşamının önemli bir parçası olarak insanlarla birlikte var olmaya çalışırken, ne yazık ki son dönemde ülkemizde yapılan yasal düzenlemelerle yaşam hakları ciddi şekilde tehdit altında bulunuyor.

2024 yılı itibarıyla kabul edilen 7527 sayılı Kanun ile, sokak hayvanları için yıllardır uygulanan "aşıla-kısırlaştır-yerine bırak" ilkesinin sona erdiği belirtildi. Bu yasa değişikliği, sahiplendirilemeyen hayvanların kalıcı olarak barınaklarda tutulmasını ve "ötanazi" adı altında yaşam haklarının sonlandırılmasını mümkün kılmaktadır. Bu gelişme, sokak hayvanlarının korunmasından çok, "kontrol altına alınması" anlamına gelmektedir.

Daha sonra, 13 Aralık 2024’te yayımlanan Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği, mevcut yasayı aşarak idareye geniş takdir yetkisi tanımış ve "tehlike arz eden ırk" gibi belirsiz kavramlarla ötanaziyi zorunlu hale getirmiştir.

Bu durum, sokak hayvanlarının dışlanması ve sistematik bir şekilde yok edilmesini amaçlayan bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

TBB HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU'NUN AÇIKLAMASI

Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Komisyonu, güne dair yaptığı yazılı açıklamada sokak hayvanlarının yaşam hakkının tartışmaya açık olmadığını ve 7527 sayılı yasa değişikliklerinin ve uygulama yönetmeliğinin iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Komisyon, konuyla ilgili yazılı açıklamasında 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde sokak hayvanlarının sesi olmaya devam edeceğini ve onların toplumun vicdanı ve ortak yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade etti.

Sokakta yaşayan hayvanların varlığının bir sorun değil , aksine toplumun ve yerel yönetimlerin sorumluluğu olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada , Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Komisyonu, şu 3 temel noktaya vurgu yaptı:

"Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Komisyonu olarak: Sokakta yaşayan hayvanların yaşam hakkının tartışmaya açık olmadığını,

Yasa ve yönetmeliklerin koruma amacından sapmaması ve 7527 sayılı yasa değişikliklerinin ve yönetmeliğinin iptal edilmesi gerektiğini, Hayvanların tehlike değil, kent yaşamının sessiz ama hak sahibi canlıları olduğunu hatırlatıyoruz."