Haymana Belediyesi, Ramazan bayramından sonra, ilçede kurulan pazarda alışveriş yapmaya gelen vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Pazara Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'da gelirken, vatandaşla ayaküstü sohbet etti.

Belediyenin çorba ikramından memnun olan vatandaşlar, soğuk havalarda halkın içi ısındı.

Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un ifadeleri şöyle: "Bereketli bir Haymana sabahında, Ramazan sonrası ilk pazarımıza dualar ve çorba dağıtımı ile başladık." dedi.