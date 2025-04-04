Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı.

Baro Başkanı Köroğlu'nun meslektaşlarına mesajı şöyle:Y arın 5 Nisan Avukatlar Günü. İleride bir gün bugünleri hatırladığınızda Yaşanan birçok şey hepimiz için, bir türlü içinden atamadığımız bir kedere dönüşecek Ercan Kesal’in sözleriyle cümlesini tamamlayan Köroğlu, “Yapabileceğimiz halde yapmadıklarımız, Ya da değiştirebileceğimiz halde değiştirmediklerimiz, seyirci kaldıklarımız, sessizce izlediğimiz için suçlu hissettiğimiz” anlara dönüşecek." şeklinde konuştu.

"Zamanda iz mesleğimizde bir duruş"

Başkentte 5 Nisan Avukatlar Gününe özel Türkiye Barolar Birliği (TBB) önünde avukatlar cübbeleriyle yürüyeceğini belirten Başkan Köroğlu, " Yarın Ankara’da Türkiye Barolar Birliği’nin çağrısı ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen meslektaşlarla, yalnızca bir giysi değil; bir hafıza, bir direniş, bir söz olan cübbelerimizle yan yana yürüdüğümüzde, Zamanda bir iz, mesleğimizde bir duruş ve halkın yüreğinde bir karşılık yaratacağız

İşte bu yüzden sizleri bizzat bu yürüyüşe davet ediyorum. Yarın sabah saat 10'da TBB’de buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.