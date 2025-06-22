Xinhua'nın haberine göre, cephe yağışlarının etkisiyle eyaletin kuzeybatısındaki Cangciacie ve Çangdı şehirleri ile Şiangşi Tucia ve Miao özerk illerinde metrekareye düşen yağmur miktarı 100 milimetreyi aştı. Eyalet Meteoroloji Bürosu fırtına uyarı düzeyini 3. seviyeden 2. seviye, Acil Durum Yönetimi Komisyonu da sel alarmını 4. seviyeden 3. seviyeye yükseltirken riskli bölgelerde yaşayan 95 bin kişi tahliye edildi.

Meteoroloji Bürosu, eyaletin orta ve kuzey kesimlerinde şiddetli yağışın yarın da devam edeceğini belirtirken Lişui ve Yüenşui nehirlerinin havzalarında taşkınlar olabileceği uyarısında bulundu.

Geçen hafta Wutip Tayfunu'nda şiddetli yağış alan bölgede erken muson yağmurlarının başlamasıyla sel tehlikesi artmıştı.