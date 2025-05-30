Haymana’da geçtiğimiz günlerde yaşanan elim kazada görev başında şehit olan Jandarma personeli Emre Polat ile 10 günlük askerken hayatını kaybeden Haymanalı Piyade Er Halil İbrahim Yılmaz’ın isimleri, Haymana sokaklarında yaşatılacak.

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç’un talimatıyla, Şehit Emre Polat’ın adı, Haymana İlçe Jandarma Komutanlığı’na giden “Aslan Ağzı” adlı sokağa verilecek. Ayrıca henüz askerlik görevine başladıktan 10 gün sonra hayatını kaybeden Piyade Er Halil İbrahim Yılmaz’ın adı ise ailesinin yaşadığı “Kızıl Yokuş” sokağına verilecek.

"Şehitlerin adı Haymana'da sonsuza dek yaşayacak!"

Başkan Levent Koç, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Şehitler diyarı olarak bilinen Haymana’mızda geçtiğimiz günlerde şehit düşen kardeşimiz Emre Polat’ın adını, görev yaptığı İlçe Jandarma Komutanlığı’na giden ve hali hazırda ‘Aslan Ağzı Sokak’ olarak geçen sokağımıza vermeyi düşünüyoruz. Öte yandan Haymanalı hemşehrimiz Şehit Piyade Er Halil İbrahim Yılmaz'ın adını ise ailesinin yaşadığı 'Kızıl Yokuş' sokağımıza vereceğiz. Şehitlerimizin adını Haymana’mızda sonsuza dek yaşatacağız. Bu topraklar için canını veren kahramanlarımızın hatıraları her zaman kalbimizde olacak.”

İlçe halkı ise alınan kararı memnuniyetle karşıladı ve şehitlerin adlarının yaşatılacak olmasından dolayı Başkan Levent Koç’a teşekkür etti.