CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'ndaki müzikalde Şef Orhun Orhon'un yönettiği Unique Filarmoni Orkestrası ve Korosu sahne aldı.

Pınar Ayhan, Ankara'nın 3 bin yıllık geçmişine ışık tutan müzikalde Frigler'den Büyük İskender'e, Galatlar'dan Anadolu Selçukluları'na, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar Başkent'in tarih boyunca üstlendiği rolü anlattı.

Ankara'nın başkent oluşunun hikayesinin de yer aldığı müzikalde, Ankara Kulübü Seymenleri ve Dans Dünyası Dans Topluluğu da Ayhan'a eşlik etti.