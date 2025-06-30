GONCAGÜL KONAŞ

Askeri fabrikalarda görev yapan kamu işçileri, geçim sıkıntısı nedeniyle iki haftadır eylemde. TÜRK HARB-İŞ Sendikası Mali Sekreteri Yahya Çelik, son üç yılda maaşların alım gücünün büyük ölçüde düştüğünü, çalışanların ev kiralarını ödeyemediğini, çocuklarının okul masraflarını karşılamakta zorlandığını söyledi. Hükümetin sunduğu ilk yüzde 16’lık zam teklifini kabul edilemez bulan Çelik, taleplerinin yoksulluk sınırına uygun bir maaş olduğunu vurgulayarak, “Kalifiye iş gücümüzü kaybedersek, savunma sanayi zarar görür. Biz başka ülkeye gitmeyiz, bu ülke hepimizin.” dedi.

“SON ÜÇ YIL İÇİNDE MAAŞLARIMIZ ERİDİ”

1988 yılından beri görev yaptığını belirten Yahya Çelik, son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalara dikkat çekerek, “Bu zaman sürecinde maaşlarımız gayet düzgün, geçinilebilir seviyedeydi. Ama son üç yıl içinde maaşlarımız eridi. Arkadaşlarımız geçinemez duruma geldi. Ev kiralarının artışı, market pazar fiyatlarının yükselişi nedeniyle arkadaşlar iş çıkışı ek iş yapıyor, ailesine zaman ayıramıyor.” ifadelerini kullandı.

Savunma sanayii işçilerinin fedakârca çalıştığını vurgulayan Çelik, pandemi ve afet dönemlerinde gösterdikleri çabayı hatırlatarak, “Biz devletimizin her zaman yanındayız. Pandemide iki kat fazla çalıştık, hiçbir şey talep etmedik. Deprem oldu, yangın oldu, ilk biz koştuk. Ama şu anda yetkililerden askeri fabrikalara gereken maddi desteğin verilmesini arzuluyoruz.” İfadeleriyle ülkenin zor zamanlarında canla başla çalıştıklarını vurguladı.

“SÖZLEŞME LEHİMİZE SONUÇLANMAZSA BİRÇOK ARKADAŞIMIZ ÖZEL SEKTÖRE GEÇMEYİ DÜŞÜNÜYOR”

Fabrikaların stratejik önemdeki faaliyetlerini hatırlatan Çelik, “tersanelerde gemiler, beşinci ana bakımda uçak ve helikopter, dördüncü ana bakımda silah ve araç bakımı yapılıyor.” diyerek şu anda çalışanların maaşlarının yetersizliğine de dikkat çekerek, “Maaşlar şu anda 35-40 bin TL civarında. Eğer bu sözleşme bizim lehimize sonuçlanmazsa birçok arkadaşımız istifa edip özel sektöre geçmeyi düşünüyor. Çünkü bu maaşlarla geçinmek mümkün değil.” şeklinde konuştu.

Asgari taleplerinin yoksulluk sınırı düzeyinde bir maaş olduğunu vurgulayan Çelik, “Bugün yoksulluk sınırı 80 bin TL. Bizim maaşlarımız bu sınırın çok altında. 70-80 bin lira civarında bir maaşla ancak çocuklarımızı okula gönderebilir, ev kiramızı ödeyebiliriz.” dedi.

“İLK ALTI AYA YÜZDE 16 TEKLİF ETTİLER, KABUL EDİLECEK GİBİ DEĞİL”

Yahya Çelik, yürütülen toplu iş sözleşmesi sürecine dair de açıklamalarda bulundu. Eylemlerinin yaklaşık iki haftadır devam ettiğini ifade eden Çelik, “Sözleşme Mart ayında başladı. Hükümetin bize sunduğu ilk teklif, ilk altı ay için yüzde 16 oranında oldu. Bu kabul edilebilir bir oran değil. Biz en az yüzde 40 bekliyorduk” dedi.

Eylemlerin Türkiye genelinde sürdüğünü belirten Çelik, hükümetten ikinci teklifin beklendiğini ifade etti. Çelik, “Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan bir açıklama yaptı, ‘İkinci teklifimizi henüz vermedik, üzerinde çalışıyoruz’ dedi. Bu hafta içinde sunulması bekleniyor. Eğer bizi mutlu edecek bir teklif gelirse, TÜRK-İŞ sözleşmeyi imzalayacak. Aksi halde süreç greve kadar gidebilir.” İfadeleriyle sürecin önemine vurgu yaptı.

“TALEPLERİMİZ ORTAK: İNSANCA YAŞANACAK BİR ÜCRET”

Sendikanın TÜRK-İŞ’e bağlı olduğunu hatırlatan Yahya Çelik, “TÜRK HARB-İŞ Sendikası olarak yaklaşık 24 bin üyemiz var. TÜRK-İŞ bünyesinde toplam 16 sendika bulunuyor. Taleplerimiz ortak: İnsanca yaşanacak bir ücret” ifadelerini kullandı.

Hükümete açık çağrıda bulunan Çelik, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Savunma sanayi belki 50 yılda, 100 yılda bir lazım olur ama o zaman hazır olmazsanız ülke elden gider. Elimizdeki kalifiyeli elemanları kaçırmayalım. Savunmada maddi hesap yapılmaz, yaparsan kaybedersin. Bizim başka bir ülkemiz yok.”