Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün ile Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak, emekli zamları hakkında aynı talepte bulundular. Her ikisi de emekli olan Başkanlar “Emekliler zor durumda, emekliler aylık enflasyona mahkum edilmiştir. TÜİK’in enflasyon rakamları inandırıcılığını yitirmiştir. Piyasadaki, pazardaki, marketteki enflasyon çok daha yüksektir. Emeklilere yüzdeli zam değil insan onuruna yakışan seyyanen bir zam yapılmasını bekliyoruz.” diye konuştular.

EMEKLİ BAŞKANLARDAN EMEKLİYE ZAM ÇAĞRISI

TÜED Başkanı Kazım Ergün, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak’ı ziyaretinde emeklilerin çok mağdur olduğunu, Meclis tatile girmeden emeklilerin sevindirilmesi gerektiğini dile getirdi. Kendisi de bir emekli olan TÜSİAV, ASTOP (Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu) ve TUP (Toplumsal Uzlaşma Platformu) Başkanı, sivil toplum kuruluşlarının duayeni Veli Sarıtoprak ta, Kazım Başkanla aynı fikirde olduğunu, emeklilere zam yapılırken herkesin elini vicdanına koyması gerektiğini ifade etti.

Sarıtoprak “Bir gün herkes emekli olacaktır. Bizi yönetenler lütfen empati yapsın. Emeklilerin mağduriyeti giderilsin” diyerek sözlerini tamamladı.