Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tarafından düzenlenen etkinlikte, ilçedeki okullardan gelen çocuklar ağırlandı.

İp atlama, seksek, topaç çevirme, kaşıkla yumurta taşıma, çuval yarışı ve halat çekme gibi geleneksel oyunların oynandığı etkinlikte, yüz boyama, maske yapımı ve şarkılı oyunlarla çocuklar keyifli zaman geçirdi. Üniversite öğrencileri, oyun alanlarında görev alarak çocukların hem eğlenmesine hem de sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sundu.