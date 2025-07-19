Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Süveyda’daki son gelişmelere ilişkin yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, devletin ülkedeki tüm azınlıkları ve mezhepleri koruma taahhüdünü yineledi. Şara, insan hakları ihlallerine karışan herkesin adalet önünde hesap vereceğini vurguladı.

“Süveyda, kritik bir dönemeçten geçiyor”

Süveyda'da son dönemde artan çatışmalara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Şara, “Silahlı gruplar arasında yaşanan yoğun çatışmalar, devlet müdahalesi olmasaydı Süveyda'yı tam anlamıyla bir kaosa sürükleyebilirdi” dedi. Devletin tüm zorluklara rağmen bölgedeki durumu kontrol altına aldığını ifade eden Şara, İsrail’in güney bölgelerine ve başkent Şam’daki devlet kurumlarına yönelik saldırılarının ise istikrarı tehdit eden yeni bir evre başlattığını söyledi.

ABD ve Arap ülkelerinden arabuluculuk girişimi

Yaşanan gerilimin ardından devreye giren Amerikan ve Arap arabuluculuk girişimlerinin önemine değinen Şara, “Bu adımlar, çatışmanın yayılmasını önlemek açısından kritik rol oynadı” dedi.

Bedevilere yönelik saldırılar ve karşı tepki

Devlet güçlerinin bazı bölgelerden çekilmesiyle Süveyda’daki silahlı grupların Bedevi aşiretlerine yönelik misilleme saldırılarında bulunduğunu hatırlatan Şara, “Bu süreçte insan hakları ihlalleri meydana geldi. Ardından diğer aşiretler, bu ablukayı kırmak için harekete geçti” ifadelerini kullandı.

“Dış güçlere bel bağlamak çözüm değildir”

Şara, bazı grupların dış müdahalelere umut bağlayarak Süveyda’yı uluslararası krizlerde araç haline getirmeye çalıştığını belirterek, bu yaklaşımın Suriye halkının çıkarlarına aykırı olduğunu söyledi. “Krizleri derinleştiren bu tür davranışlar, ülkenin birliğini ve bütünlüğünü tehlikeye atmaktadır” dedi.

Arap aşiretlerine çağrı: Devletin otoritesine uyun

Arap aşiretlerinin ülke birliği açısından tarihsel bir öneme sahip olduğunu belirten Şara, bazı grupların bireysel mücadele yolunu tercih ettiğini, ancak devletin yerini hiçbir gücün alamayacağını ifade etti. “Devletin egemenliği ve itibarı, tüm tehditlere karşı korunacaktır. Aşiretlerden beklentimiz, ateşkese uymaları ve devletin yönlendirmelerine sadık kalmalarıdır” diye konuştu.

“Süveyda Suriye’nin ayrılmaz parçasıdır”

Konuşmasında Dürzi toplumuna da ayrı bir parantez açan Cumhurbaşkanı Şara, “Köklü bir tarihe sahip olan Dürzi halkı, küçük bir grubun temsil etmediği bazı eylemler nedeniyle asla toptan yargılanamaz. Süveyda, Suriye devletinin ayrılmaz bir parçasıdır ve Dürziler, ulusal bütünlüğümüzün temel taşlarından biridir” dedi.

Uluslararası destek ve birlik mesajı

ABD’ye kriz sürecinde oynadığı rol nedeniyle teşekkür eden Şara, Türkiye, Arap ülkeleri, Avrupa Birliği, Rusya ve Çin’in de kararlı ve dengeli duruşuna dikkat çekti. Süveyda’daki gelişmelerin, halkın devletin yanında olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirterek, bölünme girişimlerinin başarısız olacağını vurguladı.

“Adalet sağlanacak, hukuk üstün gelecek”

Suriye'de yaşanan tüm ihlallerin soruşturulacağını ve sorumluların adalet önüne çıkarılacağını belirten Şara, “İster Süveyda’dan ister başka bir bölgeden gelsin, insan hakları ihlallerine göz yummayacağız. Hukukun üstünlüğünü esas alan yaklaşımımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Devletin gücü halkın birliğinden gelir”

Ulusa sesleniş konuşmasını birlik ve sağduyu çağrısıyla tamamlayan Şara, “Suriye devletinin asıl gücü, halkının birliğinden, ulusal çıkarların korunmasından ve dış ilişkilerdeki denge politikasından gelmektedir. Bu kritik dönemde tüm kesimlerin ortak akıl ve sağduyu ile hareket etmesi, ülkenin geleceği açısından hayati önemdedir” ifadelerini kullandı.