Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin karşı şeride geçip TIR’la çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Kaza, 19 Temmuz 2025 günü saat 17.00 sıralarında D-100 kara yolunun Yapraklı Kavşağı alt geçidinde gerçekleşti. İstanbul yönüne seyir halinde olan 34 BA 5323 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslam Uzun idaresindeki 55 AHS 500 plakalı, fındık yüklü TIR’la çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle manevra yapan TIR, alt geçidin beton duvarına çarptı. Şiddetli çarpma sonucu duvar çökerken, kazada otomobilde bulunan 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçtaki 4 kişi ise yaralandı. TIR sürücüsü İslam Uzun kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Trafik Kontrollü Sağlandı
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak verildi. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kazayla ilgili Tosya Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.