2014 yılında Kırıkkale Üniversitesi'nden elektrik-elektronik mühendisi olarak mezun olan Çağrı Aşıcı, bugüne kadar 7 farklı projede saha mühendisi ve şantiye şefi olarak görev aldı. 11 yıldır erkeklerin egemen olduğu inşaat sektöründe çalışan Aşıcı, son bir yıldır Ankara'da bir konut projesinde, 60 erkekle birlikte görev yapıyor. Şantiyedeki 15 kişilik elektrik-elektronik ekibinde tek kadın mühendis olan Aşıcı, "şantiyede bir kadın" kullanıcı adıyla sosyal medyada yüzünü göstermediği video ve fotoğraflar paylaşarak dikkatleri üzerine çekiyor.

"ÖNYARGILARLA KARŞILAŞIYORUM"

Şantiyede elektrik işlerinin tüm süreçlerinden sorumlu olduğunu belirten Aşıcı, "15 kişilik elektrik ekibinde ve tüm şantiyede sadece ben bir kadınım. Bu gerçekten çok göz korkutucu bir durum. Şantiyelerde hep tek kadın mühendis olarak çalıştım ve zaman zaman önyargılarla karşılaşıyorum. Ancak zamanla erkekler bu duruma alışıyor ve bunun cinsiyete bağlı olmadığını fark ediyorlar. Kadın personelin artması, ustalarla olan iletişimimizi güçlendiriyor. Ustalar daha dikkatli çalışmaya başlıyor ve küfürlü konuşmalar azalmaya başlıyor" dedi.

"TOPUKLU AYAKKABILARI ÖZLÜYORUM"

Şantiyedeki zorlu çalışma koşullarına değinen Aşıcı, "Her kadın topuklu ayakkabıları ve güzel kıyafetleri giymeyi sever, ama şantiyenin koşulları buna engel. Her zaman rahat kıyafetler giymek zorundayız, çünkü demirlere takılabiliriz, boya sıçrayabilir ya da çamura batabiliriz. Bu yüzden bol pantolonlar tercih ediyoruz. Makyaj yapmak ise kişisel tercihe bağlı, ancak ben genellikle makyaj yapmıyorum çünkü tozlu bir ortamda çalışıyoruz ve makyajı korumak oldukça zor. Klasik giyim ve topuklu ayakkabı giymeyi seviyorum, ama şantiyede giyemiyorum ve bu durumdan dolayı özlüyorum. Hafta sonları izinli olduğumuzda ise dengelemeye çalışıyorum" diye konuştu.

"KADINLAR HER ALANDA VAR"

Her projeye başlarken bir alışma süreci olduğunu belirten Aşıcı, "Ustalarla ilk kez çalışıyorsak, 'işi bilmiyor olabilir' gibi önyargılarla karşılaşıyoruz. Ancak işin içine girdikçe bu önyargıları kırıp, saygılarını kazanıyorum. Şantiyede kadın-erkek farkı fazla önem taşımıyor. Ofis ortamına göre şartlar daha ağır olsa da, ben şantiyede rahat çalışıyorum. Ailem de şantiyede çalışmama karşı bir tepki göstermedi. Kadınlar her alanda yer alıyor. Kepçe operatörlüğü yapan kadınlar var, haritacılar dağda, bayırda çalışıyor, kule vinç operatörlüğü yapan kadınlar var. Kadınlar artık her sektörde var ve her geçen gün daha fazla alanda yer alıyoruz" şeklinde ifade etti.