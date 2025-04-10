Survivor All Star 2025'te heyecan giderek artıyor! Rekabetin zirveye ulaştığı bu özel yarışmada, dün akşam yayınlanan dokunulmazlık oyununda yaşananlar geceye damgasını vurdu.

Oyun sırasında, All Star takımından Asena Demirbağ, rakip takım yarışmacısı Batuhan Karacakaya'ya destek vererek izleyenleri şaşkına çevirdi. Konseyde bu ilginç olayla ilgili açıklamalarda bulunan Asena, "Beni tahrik ettiği sürece onunla uğraşacağım ve rakiplerini desteklemeye devam edeceğim," dedi. Bu sıra dışı hareket, Survivor All Star 2025'in en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Asena Demirbağ’ın takım arkadaşı Hikmet yerine rakip takım yarışmacısı Batuhan Karacakaya’yı desteklemesi, Survivor All Star 2025’te büyük bir şaşkınlık yarattı. Bu alışılmadık hareket üzerine Acun Ilıcalı da bir açıklama yaptı. Ilıcalı, "Ben hatırlamıyorum, belki hatırlayanlar vardır, ama Survivor’da normal bir dokunulmazlık oyununda karşı takımdan birini destekleyen ilk yarışmacı oldu.

Yanlış anlamayın, kadın haftası ama ben böyle bir şeyi Survivor’da hiç görmedim. Eğer birileri hatırlıyorsa, hatırlatsın ama ben hiç böyle bir şey yaşanmadığını düşünüyorum," diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Bu olay, Survivor All Star 2025'in en dikkat çekici anlarından biri haline geldi.