Olay, akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Güvenir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında arazi meselesi nedeniyle husumet bulunan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan eski Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası cinayet şüphelisi 3 kişi, jandarma ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.