Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin sivil havacılık alanında önemli bir adım attığını belirterek, tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen ‘KDM-ERP Sertifikasyon Modülü’ ile hava araçlarının sertifikasyon süreçlerinin artık milli sistemler üzerinden yürütüleceğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, bu sistemin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde geliştirildiğini ve hava aracı ile parçalarının, ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde yerli platformda belgelendirilebileceğini ifade etti.

Uraloğlu, “Yıllar önce Vecihi Hürkuş’un yaşadığı zorlukları aştık. Artık kendi uçağını tasarlayan, üreten ve sertifikasını kendi veren güçlü bir Türkiye var. Bu modül sayesinde mühendislik, denetim ve yazılım altyapısı tamamen bize ait olacak şekilde süreci uçtan uca biz yönetiyoruz” dedi.

Sanayi ve Üniversite İş Birliği Güçlendiriliyor

Yeni modelin sadece bir yazılım değil, aynı zamanda akademik temelli güçlü bir sertifikasyon yapısı sunduğuna dikkat çeken Uraloğlu, “Bu sistemde görev alacak uzmanlar, ilgili üniversitelerden teknik eğitimler alarak sürece dahil oluyor. Akademik bilgiyle desteklenen uygulamalı bir model kurduk. Bu yapı, sanayi-üniversite iş birliğini en üst noktaya taşıyor” açıklamasında bulundu.

"Kendi Sertifikamızı Kendi Veriyoruz"

Yerli hava araçlarının sertifikasyonunda artık dışa bağımlılığın sona erdiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Yeni yapımız, sadece sivil havacılığa değil, Türkiye’nin bağımsızlık hedeflerine de hizmet ediyor. Vecihi Hürkuş’un yarım kalan hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu sadece bir teknik sistem değil, aynı zamanda milli iradenin güçlü bir ifadesidir” dedi.