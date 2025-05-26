Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, dün gerçekleşen basketbol maçında rakibini yenerek EuroLeague Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko takımını tebrik etti.

"Fenerbahçe Spor Kulübünü tebrik ediyorum"

Başkan Güngör'ün konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Avrupa’nın zirvesinde bir kez daha Türk bayrağını gururla dalgalandıran EuroLeague Şampiyonu #FenerbahçeBeko’yu tebrik ediyorum. Ülkemize bu gururu yaşatan Fenerbahçe Spor Kulübüne, tüm sporcularına ve teknik heyetine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Beko'nun Tarihçesi

Fenerbahçe Beko, Türkiye'nin en köklü ve başarılı basketbol kulüplerinden biri olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın günümüzdeki ismidir. Kulüp, adını sponsor firma Beko ile yaptığı sponsorluk anlaşması sayesinde almıştır. İşte Fenerbahçe Beko’nun tarihçesi

Kuruluş ve İlk Yıllar

Kuruluş yılı: 1913 (resmî kuruluş 1913, faaliyetlere 1910’ların başında başladı)

Fenerbahçe, Türkiye’de basketbolun yayılmasında öncü kulüplerden biri oldu.

1950'li ve 1960'lı yıllarda İstanbul Ligi'nde başarılar elde etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Fenerbahçe Beko'ya Tebrik İçeriği Görüntüle

Süper Lig ve Profesyonelleşme

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nin (şimdiki Basketbol Süper Ligi) ilk sezonu olan 1966-67'de mücadele etmeye başladı.

1990’larda ve 2000’lerin başında zaman zaman başarılar kazansa da, kulüp asıl çıkışını 2006 sonrası yaptı.