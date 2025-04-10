Kentte 8. sınıf öğrencisi Aysel Canikli, TÜBİTAK sergisine katıldığı sensör ve lazer destekli ‘Kontrollü Park Sistemi’ projesiyle otoparklardaki hatalı park sorununa teknolojik bir çözüm önerdi. Canikli, lazer modüller ve aynalı sistemler kullanarak geliştirdiği projeyi, otoparklarda görmek istediğini ve bu teknolojinin mobil uygulama ile entegre olduğunu belirtti.

Canikli, projeyle ilgili açıklamasında şu şekilde konuştu: "Bu projede kontrollü bir park sistemi tasarladık. Fikrimizin ortaya çıkış noktası, günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız hatalı park sorunuydu.

Tasarladığımız sistemde bir lazer modül, bir lazer alıcı modül ve iki adet ayna bulunuyor. Lazer modülünden çıkan ışınlar aynalar sayesinde yönlendirilerek lazer alıcı modüle ulaşıyor. Sistem ilk başta lazer ışınının kesilmeden ulaşmasını referans alıyor. Eğer bir araç belirlenen sınırlar içinde, yani doğru bir şekilde park ederse, sistem ışınların kesilmediğini algılar ve herhangi bir tepki vermez.

Bu da sürücüye parkın başarılı olduğunu sessizce bildirir. Ancak araç hatalı park ederse, yani çizgilerin dışına çıkarsa, lazer ışını kesilir ve lazer alıcı modül bu kesintiyi algılayarak devreye girer. Sistem, sürücüyü sesli uyarı ile bilgilendirir. Böylece hatalı park anında fark edilir ve sürücü uyarılarak düzeltme yapması sağlanır."

Canikli ayrıca, "Otopark görevlileri için de bir mobil uygulama geliştirdik. Bu uygulama üzerinden hangi araçların hatalı park yaptığı kolayca görülebilir. Eğer sürücü park hatasını düzeltmezse, sistem üzerinden anons yapılarak sürücü uyarılır ya da görevli müdahale edebilir.

Ayrıca, hatalı park yapılan alanlar kırmızı renkle gösterilir, böylece görevli otoparkın genel durumunu hızlıca analiz edebilir ve gerektiğinde müdahale edebilir. Bu sistemle hem sürücülerin park konusunda daha dikkatli olmalarını sağlamayı, hem de otopark yönetimini daha sistematik ve teknolojik hale getirmeyi hedefledik" dedi.

‘TOPLUMSAL İHTİYAÇLARA DUYARLILIK’

Öğrencisinin projesiyle gurur duyduklarını belirten ve projeden sorumlu danışman öğretmen Tanju Köse, şunları söyledi: "Birçok araç sahibi, çizgi ihlali yaparak iki park alanını birden kaplıyor ya da başka araçların çıkışını zorlaştıracak şekilde park ediyor. Bu durum hem trafik akışını olumsuz etkiliyor, hem de sürücüler arasında tartışmalara, hatta kavgalara yol açabiliyor. Bu sorunun önüne geçmek için teknolojik çözümler üretmek artık bir ihtiyaç haline geldi.

Öğrencimiz bu konuda güzel bir gözlemde bulunarak çözüm geliştirmeye karar verdi. Teknik yönlendirmeler yaparak ve sistemin uygulanabilirliği üzerinde birlikte beyin fırtınası yaparak proje sürecine katkı sağladım. Bu proje sayesinde otoparklardaki hatalı parkların sürücülere doğrudan uyarılarla azalması ve otopark yönetiminin daha etkin kontrol sağlaması amaçlanıyor.

Bu tür projeler, öğrencilerin problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine ve toplumsal ihtiyaçlara duyarlılık kazandırmalarına yardımcı oluyor. Öğrencimizi bu başarılı çalışmasından dolayı tebrik ediyorum ve umarım proje gelecekte daha geniş alanlarda uygulanabilir" şeklinde konuştu.